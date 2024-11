Uskomaton saavutus Mestarien liigassa – vain Messi ja Ronaldo pystyneet parempaan

Robert Lewandowski on Mestarien liigan kolmas pelaaja, joka on onnistunut tekemään sata maalia kilpailun historiassa.

Puolalaistähti saavutti kolminumeroisen maalimäärän tiistai-illan ottelussa ranskalaista Brestiä vastaan. 36-vuotias laukoi pallon sisään hankkimastaan rangaistuspotkusta viedäkseen isännät kymmenen minuutin pelin kohdalla 1–0-johtoon.

Ainoastaan Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo ovat yltäneet Mestarien liigassa kovempiin maalimääriin. Ronaldolla maaleja on vyöllään 140, kun taas Messillä 129.

Lewandowski on tehnyt tällä kaudella tuhoisaa jälkeä niin eurokentillä kuin Espanjan La Ligassa. Yhteensä maaliverkko on heilunut 21 kertaa 20 otteluun, joista viimeisin on edelleen käynnissä.