Seitsemän korkean väkivaltariskin elinkautisvankia on vapautettu vuosina 2011–2018 vankilaviranomaisen vastustuksesta huolimatta

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) mukaan Suomen vankiloissa on viidestä kymmeneen vankia, joiden arvioidaan olevan erittäin vaarallisia toisen ihmisen terveydelle, hengelle tai vapaudelle, mutta joita ei voida vapautumisen jälkeen määrätä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon eli niin sanottuun pakkohoitoon.

Psykiatrit: Tehtävänä hoitaminen, ei säilyttäminen



– Erityisen tärkeää tämä on niiden persoonallisuushäiriöiden osalta, joihin ei ole olemassa näyttöön perustuvaa hoitoa, jolloin tahdosta riippumaton hoito olisi säilyttämistä eikä hoitamista, ja se ei ole terveydenhuollon tehtävä, sanoo Psykiatriyhdistys.

Lauerma: Väkivaltariskiarvion rooli epäselvä

Elinkautiseen tuomittu vanki voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan, kun vankilassaoloaikaa on kertynyt 12 vuotta. Vapauttamista harkitessa on otettava huomioon muun muassa rikoksen laatu ja se, onko olemassa vaara, että tuomittu tekee uuden törkeän rikoksen. Osana vapauttamisharkintaa tehdään myös oikeuspsykiatrinen väkivaltariskiarvio, joka toimii tausta-aineistona Helsingin hovioikeudelle, joka päättää elinkautisvankien päästämisestä ehdonalaiseen.

OM:n mukaan Helsingin hovioikeus vapautti mainittuna ajanjaksona yhteensä seitsemän sellaista vankia, joiden väkivaltariski arvioitiin suureksi ja joiden vapauttamista Rikosseuraamuslaitos vastusti. Tämän nosti esille lausunnossaan Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Hannu Lauerma, jonka mukaan väkivaltariskiarvion laillinen asema on jäänyt jossain määrin epäselväksi.

Lakimiesliitto: Tyhjän päälle vapautuminen lisää uusimisriskiä

– Erityisen tärkeänä Lakimiesliitto pitää sitä, että vankiterveydenhuollossa toteutettu säännöllinen hoito jatkuisi myös koevapaudessa. On tärkeää pyrkiä estämään vapautetun vangin joutuminen tyhjän päälle, mikä on omiaan lisäämään rikosten uusimisriskiä.

Kriminaalihuollon tukisäätiö huomauttaa, että kyse on sekä yhdenvertaisuudesta että yhteiskunnan turvallisuudesta. Säätiö katsoo, että myös sosiaaliturvaa koskevat lakimuutokset voisivat olla tarpeen. Esimerkiksi työttömyysturvan maksaminen vankeusaikana työllisyyttä edistävien toimenpiteiden ajalta voisi tukea elinkautisvangin vapautumista, säätiö toteaa.

Risen mukaan jatkuvuus sosiaali- ja terveydenhuollossa toimii vaihtelevasti ja palveluihin pääsyssä on alueellisia eroja. Lisäksi terveydenhuollossa on ilmennyt kielteistä suhtautumista väkivaltarikoksiin tuomittuja kohtaan, Rise kertoo.

Elinkautisvankeus on aiempaa pidempi

Elinkautisvankien määrä on vuosien saatossa lisääntynyt, vaikka henkirikosten ja vankien kokonaismäärä on laskenut. Vuosien 1970 ja 2014 välillä elinkautisvankien määrä yhdeksänkertaistui. Viime vuosina elinkautista suorittavien määrä on ollut noin 200 vankia.