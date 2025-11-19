Maria Lindén Upista ei usko, että papereista löytyisi erityisen raskauttavaa tietoa presidentistä. Se ei kuitenkaan pysäytä salaliittoteorioita ja huhumyllyä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tuskin viivyttelee seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin asiakirjojen julkaisemista koskevan lain allekirjoittamisessa, arvioi tutkija Maria Lindén Ulkopoliittisesta instituutista (Upi). Kongressin edustajainhuone ja senaatti hyväksyivät tutkinta-asiakirjoja koskeva lain käytännössä yksimielisesti tiistaina.

Trump oli aiemmin vastustanut materiaalin julkaisemista, kunnes hän viime viikonloppuna kehotti republikaaneja äänestämään julkaisemisen puolesta. Trumpin mukaan hänellä ei ole mitään salattavaa.

Lindénin mukaan vielä ei ole varmaa, kuinka suuri osa asiakirjoista julkistetaan. Hänen mukaansa oikeusministeriö voi esimerkiksi kieltäytyä julkistamasta käynnissä oleviin tutkintoihin liittyviä dokumentteja.

Laki koskee lisäksi vain asiakirjoja, joita ei ole luokiteltu salaisiksi. Lindénin mukaan Trump on osoittanut aiemmin ajattelevansa, että voi itse julistaa dokumentteja salaisiksi ihan oman mielensä mukaan.

– Jos oikeusministeriö julkistaa jotakin ja sanoo, että tässä on nyt kaikki, niin en keksi mikä olisi se vallan vahtikoira, jolla olisi pääsy niihin julkaisematta jääneisiin dokumentteihin, Lindén sanoo.

Tämä todennäköisesti takaa sen, että salaliittoteoriat ja huhumylly Epstein-tapauksen ympärillä jatkuvat. Trumpin vastustajat voivat aina muistuttaa, että vaikka mitään raskauttavaa ei ole löytynyt, ei kaikkea vielä tiedetä.

Avoimeksi jää Lindénin mukaan toistaiseksi myös se, kykenevätkö Trump ja häntä Epstein-asiassa vastustaneet republikaanit korjaamaan välejään.

"Epsteinin sanat eivät todista mitään"

Lindén ei usko, että kiistellyissä Epstein-asiakirjoissa lopulta olisi jotakin erityisen raskauttavaa materiaalia Trumpista. Se olisi jo vuotanut tavalla tai toisella esiin, tutkija arvioi.

– Uskon, että Trump olisi jo ensimmäisellä kaudellaan saanut tietää, jos siellä olisi hänestä jotakin oikeasti olennaista. Se olisi vaikuttanut siihen, olisiko hänen kannattanut ylipäänsä kampanjoida tällä asialla, Lindén sanoo.

Miksi sitten viime kesän käännös vastustamaan asiakirjojen julkistamista? Lindénin mukaan on mahdollista, että papereista löytyy kiusallista tietoa jostain tai joistain Trumpin läheisistä tukijoista tai rahoittajista. Heitä presidentti halusi ehkä suojella, kunnes poliittinen hinta nousi liian korkeaksi.

– Epstein oli niin vaikutusvaltainen ja niin verkostoitunut henkilö, että olisi jopa outoa, jos asiakirjoissa ei olisi ketään sellaisia, joiden kanssa Trump on tällä hetkellä hyvissä väleissä, Lindén perustelee.

Raskauttaviksi todisteiksi eivät Lindénin mukaan kelpaa hiljattain julkistetut Espteinin viestit, joiden mukaan Trump olisi tiennyt alaikäisten tyttöjen hyväksikäytöstä.

– Epstein tunnetusti valehteli solkenaan, ja se, että hän sanoo joitain, ei todista yhtään mitään, Lindén perustelee.

Huoli välivaaleista käänsi kelkan?

Lindénin mukaan täyskäännöksen Epstein-papereiden suhteen voi sanoa olleen poliittista teatteria. Kun laki julkistamisesta näytti olevan joka tapauksessa menemässä läpi kongressissa, ei Trumpin enää kannattanut näyttäytyä sen vastustajana.

– Ennen kaikkea republikaanien välivaalimenestyksen takia oli parempi, että kaikki republikaanit äänestivät lain puolesta. Silloin he voivat kehua seuraavassakin vaalikampanjassaan olevansa avoimuuden puolella, Lindén sanoo.

Trumpin kannalta oli puolestaan tärkeää varmistaa, että hänellä olisi välivaalien jälkeenkin myötämielinen kongressi tukenaan.

Lindén alleviivaa sitä, ettei uusimmissa Epstein-käänteissä ole missään nimessä kyse siitä, että kongressi olisi pakottanut Trumpin tekemään sitä tai tätä. Tällaisessa puheessa unohtuu tutkijan mukaan se tosiasia, ettei Trumpin hallinto ole tähänkään saakka juuri välittänyt lainsäädännöstä.

– Trumpin hallinnossa uhmataan, kierretään ja sivuutetaan kongressin säätämiä lakeja kaiken aikaa. Tämä on nyt vain yksi laki muiden joukossa, johon he voivat suhtautua sillä samalla luovuudella, millä kaikkeen muuhunkin lainsäädäntöön, jopa perustuslakiin, Lindén sanoo.

Jeffrey Epstein oli liikemies, joka tuomittiin vuonna 2008 alaikäisiin liittyvistä seksuaalirikoksista. Myöhemmin häntä syytettiin siitä, että hän olisi maksanut seksistä kymmenille alaikäisille tytöille vuosina 2002–2005. Nuorimpien uhrien oli epäilty olleen 14-vuotiaita. Hän itse oli kiistänyt syyllisyytensä.

Epstein pidätettiin rikoksista epäiltynä heinäkuussa 2019, ja saman vuoden elokuussa hän teki viranomaisten mukaan itsemurhan vankilasellissään.