Lehti kertoo Trumpin nuorten naisten juhlista Epsteinin kanssa – rikoskumppani valmis oikeuden eteen: "Tietää kaiken"

Trumpin lupaus Epstein-asiakirjojen julkaisusta ei ole toteutunut, vaikka vaatimukset niiden avaamisesta ovat kasvaneet.

The Independent kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin järjestäneen kerran juhlat ”nuorten naisten” kanssa, joissa myös edesmennyt Jeffrey Epstein ”oli ainoa toinen vieras”.

Väite on peräisin New York Timesin lauantaina ilmestyneestä artikkelista ”Inside the Long Friendship Between Trump and Epstein”.

Artikkelissa todetaan myös Trumpin ja Epsteinin viettäneen aikaa yhdessä lähes 15 vuoden ajan ympäri Manhattania ja Palm Beachiä.

Trumpin kerrotaan myös isännöineen juhlia Mar-a-Lagossa nuorille naisille niin sanotussa kalenterityttökilpailussa. Juhlat järjesti floridalainen liikemies George Houraney.

Houraneyn kerrotaan olleen yllätttyneensä siitä, että Epstein oli ainoa toinen henkilö vieraslistalla.

Tieto tuli julki vain muutama päivän jälkeen siitä, kun Wall Street Journal julkaisi takuuvarman raportin, jonka mukaan Epsteinin 50-vuotissyntymäpäivää juhlistaneen kirjealbumin joukossa oli Trumpin rivo viesti ja luonnos alastomasta naisesta.

Trumpia painostetaan nyt julkaisemaan kaikki Epsteinin tapaukseen liittyvät asiakirjat. Hän on tähän asti kieltäytynyt siitä, vaikka hän lupasi tehdä niin vuonna 2024 käytyjen vaalien aikana.

Rikoskumppani valmiina todistamaan

Jeffrey Epsteinin entinen puolustusasianajaja Alan Dershowitz ehdottaa, että Ghislaine Maxwellille myönnettäisiin koskemattomuus.

Siitä hyvästä hän voisi todistaa Yhdysvaltain kongressin edessä. Asiasta kertoo brittiläinen The Independent.

63-vuotias Maxwellille langetettiin 20 vuotta vankeutta lapsiseksikaupasta ja muista syytteistä, jotka liittyivät Epsteinin toimintaan.

Hän on valittanut tuomiostaan, ja Dershowitzin mukaan Maxwell ”tietää kaiken” Epsteinin seksikauppa-asiasta.

– Jos hänelle myönnettäisiin koskemattomuus, hänet voitaisiin velvoittaa todistamaan. Maxwell olisi valmis siihen, eikä hänellä ole syytä salata tietoja, sanoo Dershowitz The Independentin artikkelissa.

Epstein kuoli vankilassa vuonna 2019 ennen kuin häntä ehdittiin tuomita liittovaltion syytteistä.

Hän oli aiemmin tunnustanut syyllisyytensä prostituutioon liittyvissä rikoksissa vuonna 2008.

Epsteinin tapaus on jälleen noussut puheenaiheeksi, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö ja FBI ilmoittivat, etteivät ne aio julkaista enempää tutkintaan liittyvää aineistoa.

Päätös on herättänyt kritiikkiä, jonka lisäksi lainsäätäjät vaativat lisätietojen julkaisua.