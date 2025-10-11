Maajussille morsian -ohjelmassa Ville viettää treffipäivää Maaritin kanssa.

Maajussille morsian -ohjelmassa Ville menee farmiviikon ensimmäisille treffeille Maaritin kanssa, kun muut puolisoehdokkaat Outi ja Teija jäävät kahdestaan. Jakso on nähtävillä jo MTV Katsomo+ -palvelussa.

Maajussi-Ville treffeillä Maaritin kanssa.MTV

Villen ja Maaritin treffeihin kuuluu melomista, jonka jälkeen he menevät syömään luonnon helmaan. Kaksikko keskustelee niin luonnosta kuin myös tulevaisuudesta.

Lopulta Ville esittää Maaritille suoran kysymyksen, miltä kuulostaisi kumppanina mies, jonka kanssa olla Espanjassa välillä. Maarit vastaa salamannopeasti ja naisen vastaus yllättää Villen. Katso ylläoleva video!

Maarit kertoo tunteidensa vahvistuneen entisestään Villeä kohtaan ja kaksikko kävelee treffeiltä pois toisistaan kiinni pitäen, Maarit on Villen kainalossa.