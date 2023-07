Entiseltä huipputuomarilta tyly viesti MM-kisojen alla: "He yrittävät huijata meitä"

– Se kuulostaa todella hyvältä, "läpinäkyvältä" ja "avoimuudelta". Ei, tämä ei ole yhtään mitään. He tulevat sanomaan täsmälleen saman asian, mikä lukee grafiikassa. He eivät kerro, miksi ovat muuttaneet päätöksen, vaan ainoastaan sen, minkä päätöksen he muuttavat, Eriksson sanoi Expressenille.

Tuomari tulevat esimerkiksi kertomaan, kuka on saanut punaisen kortin ja mistä tilanteesta on kyse.

– He tekevät näyteikkunan ja sanovat, että katsokaa kuinka läpinäkyviä olemme ja kerromme kaiken. He eivät kuitenkaan kerro mitään uutta, ainoastaan sen, mikä lukee grafiikassa, Eriksson totesi.

– Huono äänenlaatu, stressaantuneet tuomarit ja osalla heistä on rajalliset englannin kielen kyvyt. Siitä tulee vaikeaa ymmärtää, mitä he sanovat. Joten ei, se ei tuo mitään uutta elementtiä, Eriksson kertoi.

– Sitten he yrittävät sanoa, että he ovat avoimia ja läpinäkyviä. Tämä ei anna mitään uutta. Tässä ei ole mitään avoimuutta. He yrittävät huijata meitä muita, että he ovat avoimia. Avoimuus olisi sitä, että VAR-huoneesta annettaisiin selitys päätöksen muuttumiselle ottelun aikana, Eriksson päätti.