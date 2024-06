Entinen huipputuomari tylyttää EM-kisojen oikeudenjakajia – "He ovat pelkureita"

VAR-järjestelmä on muuttanut paljon jalkapalloa ja tuomareiden työskentelyä. Kaikki kiistanalaiset tilanteet käydään nykyään läpi videolta, jotta tuomarivirheiltä vältyttäisiin. Tämä on saattanut joissain tapauksissa vähentää tuomareiden otteluhetkellä tekemiä päätöksiä.

Tätä mieltä on ainakin Mestarien liigassa ja MM-kisoissa uransa aikana tuomaroinut ex-oikeudenjakaja Jonas Eriksson. 50-vuotiaan ruotsalaisen mielestä VAR on tehnyt nykytuomareista liian passiivisia.

– Tuomareiden pitäisi tuomita niin kuin he ovat aina tehneet. Mutta nyt olemme siirtyneet pois siitä. Tuomarit eivät tee päätöksiä, kuten ennen. He ovat enemmän pelkureita. He odottavat ja odottavat. He lykkäävät vastuun videotuomareille, joiden tehtävä on auttaa heitä, Eriksson tylytti SVT:n EM-lähetyksessä Aftonbladetin mukaan.