Entinen huipputuomari ärähti EM-kisojen kohuaiheesta – vaatii jopa potkuja: "Sääli, että he valehtelevat"

Ruotsilta on hylätty VAR:in kautta viisi maalia ja myös Englantia vastaan välierässä nähtiin kyseenalainen osuma, joka kuitenkin hyväksyttiin. Erikssonin mukaan virhemarginaali naisten turnauksessa käytettävässä järjestelmässä voi olla jopa 13 senttimetriä.

Keskustelun aiheena oli myös kameroiden määrä. Uefa oli vastannut kritiikkiin toteamalla, että TV-tuotannot olisivat miesten Mestarien liigan tasolla.

– Vielä tärkeämpänä, VAR-kameroiden taso on EM-turnauksessa korkeammalla kuin miesten Mestarien liigassa tai miesten EM-kisoissa, sillä nyt on pääsy ylimääräisiin paitsio- ja EPTS-kameroihin (EPTS, Electronic Performance and Tracking Systems), Uefan lähettämässä sähköpostissa kerrottiin.

Eriksson turhautui Uefan vastauksesta.

– Jos tosiaan on niin (minkä kyseenalaistan ennen kuin näen kokonaiskuvan), että Uefalla on enemmän VAR-kameroita naisten EM-kisoissa kuin miesten, niin kamerat sijoittaneille tulisi antaa potkut. Nyt. He ovat täysin laiminlyöneet sen, mikä on mielenkiintoista ja olennaista VAR:ille, Eriksson viestitti Sportbladetille.

– EPTS-kameroiden laskeminen VAR-kameroiksi on sama kuin laskisi taustahenkilöt käytettävissä oleviksi pelaajiksi. Tietysti he ovat mukana penkillä. Mutta he eivät voi auttaa pelaamaan, Eriksson totesi.

Naisten kisoissa käytetään pienempää määrää kameroita kuin miesten turnauksissa. Naisten turnauksessa oli lohkovaiheessa käytössä 15 kameraa, puolivälierissä 16, välierissä 17 ja finaalissa 19. Miehillä oli taas viime kisoissa 36 kameraa käytössä jokaisessa ottelussa.