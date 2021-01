Entinen tuhlari Minna tuplasi tulonsa kymmenessä vuodessa ja omistaa nyt useita asuntoja – neuvoo miten vaurastuminen onnistuu keneltä tahansa

Helppohan hänen on sijoittaa, kun palkka on niin hyvä.

Helppohan hänen on sijoittaa, kun on opiskellut Kauppakorkeassa.

– Ihmismieli on hyvä keksimään syitä, miksi jotkin asiat eivät olisi meille mahdollisia ja miksi ne ovat muille mahdollisia. Jokaisella on omanlainen tilanteensa ja omat kykynsä. Aina on asioita, joihin ei voi vaikuttaa, mutta suurimpaan osaan pystyy.

Työ tilitoimistossa avasi silmät

Jotta ymmärtää, miten Nikula on päässyt siihen pisteeseen, jossa hän nykyään on, on syytä tietää, mistä hän on tullut. Sillä nimittäin on merkittävästi vaikutusta Nikulan nykyiseen elämäntyyliin.