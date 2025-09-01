Puolisoehdokkaan kirje herkistää maajussi-Tuomaksen: "Osui ja upposi kyllä ihan suoraan sydämeen"

Maajussi-Tuomas vaikuttuu Maisan kirjeestä.

Maajussille morsian -ohjelman 18. kaudella maajussit ovat jälleen etsimässä elämänsä rakkautta. 

Sarjan toisessa jaksossa kahdeksan maajussia pääsee ensi kerran tutkimaan heille kirjoitettuja kirjeitä.

Maajussi-Tuomaksen kirjesaalis miellyttää miestä. Jaksossa hän kertoo ajatelleensa saavansa viisi kirjettä, ja viisi kirjettä laatikossa lopulta olikin.

Kirjeistä ensimmäinen saa Tuomakselle hymyn huulille sekä punan kasvoille. Se on tullut Maisa-nimiseltä naiselta. 

Tuomas lähtee lukemaan kirjettä, jossa Maisa kertoo elämästään sekä luonteenpiirteistään. Maisa kertoo myös olevansa noin 179 senttimetriä pitkä, eli hyvin samanpituinen Tuomaksen kanssa. 

– Ei tarvitse kumartua pussailemaan, juontaja Vappu Pimiä vitsailee kirjeen sisältöä kuunnellessaan. 

Maajussi itse on hyvin vaikuttunut Maisan sanoista. 

– Aika ihana kirje, Tuomas hykertelee.

Tuomas kertoo myös mukana tulleen kuvan Maisasta miellyttäneen häntä. 

– Tottakai ensimmäisenä, kun kuvaa katson, niin hän on todella kauniin näköinen kasvoiltaan, ja mitä meni tekstiä eteenpäin, niin siinä löytyi oikeastaan kaikki semmoiset tärkeät elementit, mitä toivon ihmisessä, maajussi miettii. 

– Kyllä se Maisan kirje osui ja upposi kyllä ihan suoraan sydämeen. 

