Vappu Pimiä joutuu yllättävän haasteen eteen maajussien kanssa: "Tästä tulee vitsikästä"

Vappu Pimiä tarttuu haasteeseen ja lukee ääneen maajussi-Antin saaman persoonallisen kirjeen. Artikkeli sisältää juonipaljastuksia Maajussille morsian -ohjelmasta.

Maajussille morsian -ohjelman 18. kaudella maajussit ovat jälleen etsimässä elämänsä rakkautta.

Sarjan toisessa jaksossa kahdeksan maajussia pääsee ensi kerran tutkimaan heille kirjoitettuja kirjeitä.

Juontaja Vappu Pimiä on jaksossa mukana maajussien tukena kirjeitä avaamassa. Kun Pimiä käy läpi kirjeitä yhdessä maajussi-Antin ja maajussi-Pian kanssa, hän tarjoutuu lukemaan ääneen yhden Antin saamista kirjeistä.

Se osoittautuu kuitenkin yllättäen haasteeksi.

– Apua, tämä on muuten savolaisittain kirjoitettu, Pimiä nauraa.

Siitä lähtee Pimiän suoritus.

– Tästä tulee vitsikästä, kun yritän tätä, juontaja kuittaa.

Kirjeen luettuaan Pimiä toteaa haasteen olleen todellinen ja olevansa myös kirjeestä vaikuttunut.

– Tämähän oli, minulla nousi kyllä arvostus, paras kirje hetkeen, mitä olen lukenut.

Maajussi-Antti sen sijaan myöntää kirjeen menneen hänellä tunteisiin. Antti kaivaa taskustaan nenäliinan, jolla pyyhkii silmäkulmiaan.

– Tämä vetoaa kyllä tunteisiin.

Kirjeestä selviää vielä, että kyseisellä kirjoittajalla, Ennillä, on myös kokemusta näytelmistä. Jälkikäteen teatteria harrastava Antti myöntää kirjeen saattaneen "särähtää" jopa eniten.

Maajussille morsian MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla klo 20.

