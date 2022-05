Entinen Moskovan suurlähettiläs: Tällainen isku Suomen Nato-kanta on Putinille – "Arvovaltatappio Venäjälle"

– Tiedotteessa kerrottiin, kuinka Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi. Ensi tila- sanojen käyttö kertoo turvallisuustilanteen vakavuudesta.

Suomen Nato-jäsenyys olisi Venäjälle arvovaltatappio

Himanen toteaa, kuinka Venäjä on voinut varautua Suomen todennäköiseen Nato-jäsenyyteen jo vuosien ajan. Ukrainan sota on johtanut moniin muutoksiin, ja Nato-jäsenyydet ovat Himasen mukaan vain "piste i:n päälle."