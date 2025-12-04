Suomi siirtyy Norfolkin esikunnan alaisuuteen perjantaina, kertoo Naton Euroopan-joukkojen komentaja.

Suomi siirtyy yhdessä Ruotsin ja Tanskan kanssa Naton komentorakenteessa hollantilaisen Brunssumin esikunnan alaisuudesta yhdysvaltalaisen Norfolkin esikunnan rakenteisiin perjantaina.

– Kun vastustajamme ympäri maailmaa toimivat yhtenäisemmin, on ensiarvoisen tärkeää, että vahvistamme euroatlanttista aluetta mahdollisimman paljon ja vahvistamme asemaamme korkealla pohjoisessa, Naton Euroopan-joukkojen komentaja Alexus Grynkewich kertoi toimittajille torstaina.

Islanti ja Norja ovat jo tätä ennen kuuluneet Norfolkin alaisuuteen, samoin kuin Britannia. Brunssumin alaisuuteen taas kuuluvat muun muassa Baltian maat.

Puolustusvoimat kertoi viime kuussa Suomen siirtymän tapahtuvan virallisesti vasta ensi vuonna.

Natolla keinoja vastata Venäjän aiheuttamaan harmiin

Grynkewich otti torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kantaa myös Euroopassa lisääntyneisiin hybridihyökkäyksiin.