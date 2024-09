Entinen Inter-tähti avautuu: "Olen 100-prosenttisesti alkoholisti"

Yli 100 ottelua Italian Serie A:ssa pelannut kolumbialaistähti kertoo, että ongelmista suurin on hänen alkoholiriippuvuutensa.

– Se on pilannut elämäni. Olen sataprosenttisesti alkoholisti. Tunnistan sen ja teen kovasti töitä sen voittamiseksi, mutta se on kova vastustaja, jota on vaikea voittaa, hän jatkaa.