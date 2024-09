Fabio, 36, oli parempi kuin Cristiano Ronaldo – on nyt pornoa tekevä tuomittu huumerikollinen

Nuorisomaajoukkueissa aina alle 16-vuotiaista alle 21-vuotiaisiin pelannut Paim edusti tämän jälkeen vuosien ajan alasarjajoukkueita Portugalissa, Angolassa, Qatarissa, Maltalla, Liettuassa, Luxemburgissa, Kiinassa ja Brasiliassa. Yhdeksän vuoden aikana seuroja kertoi 15 ennen uran päättymistä vuonna 2018. Paim kertoi vuosi sitten The Sunin haastattelussa urastaan ja elämästä jalkapallon jälkeen.

– Olin todellakin erityinen. Täytyy olla nöyrä, mutta se on totta. Rehellisesti sanottuna, en usko, että tähän päivään mennessä kukaan olisi ollut parempi kuin minä. Minulla ei ollut omistautumista tai sitoutumista. Mutta tuolloin olin parempi kuin Cristiano Ronaldo, niin hänkin on sanonut, Paim kertoi.

Paimin elämä jalkapallouran jälkeen on ollut myrskyisää. Hänet pidätettiin vuonna 2019 osana huumeverkostoa ja tuomittiin vankilaan. Paim oli aiemmin pidätetty kahdesti epäiltynä raiskauksesta, mutta molemmilla kerroilla syytteet hylättiin.

– Vankila oli vaikea minulle ja perheelleni. Samalla se oli hyvä minulle. Opin, että yksinkertainen ei ole aina parasta. En voinut jatkaa elämääni enää samalla tavalla, Paim sanoi The Sunille.

Marcan mukaan Paim tienasi rahaa 16-vuotiaana peräti 20 000 euroa kuussa. Vankilasta vapautumisen jälkeen on löytynyt uusi ura pornonäyttelijänä, mistä hän on kertonut sosiaalisen median kanavillaan. Paim kuvaili YouTubessa julkaistussa haastattelussa, että nyt hänen unelmansa on toteutunut.