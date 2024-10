"Pahin asia, joka Applen tuotteille on tapahtunut" – kuvasovelluksen päivitys kerää kritiikkiä

Applen uusi iOS 18 -päivitys on saanut somekansan varpailleen. Puhelinjättiä syytetään Valokuvat-sovelluksen pilaamisesta, kertoo muun muassa Unilad .

Valokuvat on Applen oma sovellus, jossa voi selata itse ottamiaan kuvia ja videoita. Se on kuitenkin kokenut iOS 18 -päivityksessä suuria muutoksia.

"En halua nähdä niitä hyödyttömässä oudossa järjestyksessä"

– Kuvat-sovellus iOS 18-päivityksen jälkeen on pahin asia, joka Applen tuotteille on tapahtunut missään ja ikinä. Mitä tämä paska edes on, toinen X-käyttäjä valittelee.