Ensitreffit-Tilda kertoo MTV Uutisille hetkestä, kun sai tietää Renen salasuhteesta: "Tajusin, että hän odottaa Emmaa"

Ensitreffit alttarilla 2.0 -kausi on tullut päätökseensä, ja ohjelman toiseksi viimeisessä jaksossa ainoana parina yhteistä matkaansa päättävät jatkaa Tilda ja Rene.

Tilda istahti MTV Uutisten haastatteluun kertomaan oman näkemyksensä tapahtuneesta. Hän kertoi, että ohjelman varsinaisten kuvausten jälkeen hän ja Rene pohtivat yhdessä, miten he jatkavat suhteessaan eteenpäin.

– Sitten sen jälkeen katsoisimme, mikä siinä kohtaa on fiilis, kun on päässyt takaisin omaan arkeen, hän alusti.

Asia tuli Tildalle yllätyksenä ja shokkina. Hän laittoi Emmalle asiaan liittyen viestiä vielä samana iltana. He tapasivat muutamaa päivää myöhemmin ja kävivät keskustelun, jonka Tilda kuvaili olleen tunteellinen.

– Koko ajan sanoin heille, ettei minulla ole mitään sitä vastaan, että heistä on tullut pariskunta. Mutta sitten kun keskustelimme ja kävi ilmi, että heidän suhteensa on alkanut jo kuvausten aikana, niin otin sen tosi raskaasti, koska minulla oli sellainen olo, että minua on vedätetty ja johdettu harhaan, hän sanoi.