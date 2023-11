Ensitreffit-Julian ja Waltterin suhteessa tapahtuu täyskäännös! – "Nyt on hyvä tilanne"

– Nyt on aika hyvä tilanne Julian kanssa. Päästiin hyvään yhteisymmärrykseen siitä, mitä tapahtui. Oma aika on tehnyt hyvää ja olen koittanut rentoutua. Ollaan oltu paljon yhteyksissä. Meillä on nyt paras tilanne kuin on koskaan ollut, Waltteri kertoo tiistain jaksossa.