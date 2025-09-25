Ensitreffit alttarilla -pari Janne ja Katri viettävät häämatkaa.
Ensitreffit alttarilla -ohjelman neljännessä jaksossa osa pareista suuntaa häämatkalle eri puolelle Suomea.
Janne ja Katri keskustelevat illallisella mieleenpainuvimmista hetkistä häämatkan aikana, mutta lopulta he ajautuvat pieneen kinasteluun.
– Harmi, kun olit tänään niin väsynyt, ettet jaksanut lähteä oikein mitään tekemään, Katri sanoo suoraan.
– Kurja, jos se harmittaa sinua, että olin väsynyt tänään, mutta kai tässä on oltu niin tiiviisti yhdessä, että se oma aikakin on tärkeää, Janne vastaa.
– Ärsytti, että siellä oli nyt tällaista väärinymmärrystä eikä oltu kommunikoitu kunnolla, Janne sanoo kameroille.
