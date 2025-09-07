Ensitreffit alttarilla -pariskunta: Ero

Karl Venla Ensitreffit alttarilla
Venla ja Karl avioituivat vuonna 2021
Julkaistu 07.09.2025 13:35
Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu pariskunta on eronnut.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tutut Venla ja Karl ovat eronneet. Venla kertoo asiasta Instagram-tilillään. julkaisunsa yhteydessä Venla toteaa, että joskus rakkautta on päästää irti ja katsoa tulevaisuuteen.

– Ollaan tehty hyvin vaikea päätös Karlin kanssa ja ollaan jatkettu elämää erillään. Ystävyys kuitenkin säilyy yhtä lailla samoin kuin ainutlaatuiset muistot vuosista yhdessä.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Venlan mukaan tilanne on äärimmäisen raskas ja surullinen.

– Nyt on aika katsoa tulevaisuuteen ja luottaa, että elämällä on jotain kaunista suunnitelmissa.

ETA kausi 8 Karl ja VenlaVenla ja Karl avioituivat suositussa ohjelmassa vuonna 2021.MTV Oy / Jonathan Melartin MTV Oy / Jonathan Melartin

Venla avioitui Karlin kanssa Ensitreffit alttarilla -ohjelman kahdeksannella tuotantokaudella vuonna 2021.

