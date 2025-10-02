Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa yksi pari päätyy eroon. Varo juonipaljastuksia!

Ensitreffit alttarilla -ohjelman seitsemännessä jaksossa yksi pareista tekee päätöksen tulevaisuutensa suhteen. Jakso on nähtävillä Katsomo+ -palvelussa.

Julia ja Arttu alkoivat etääntyä jo häämatkalla, kun Julia pahoitti mielensä Artun ulkonäkökommenteista. Matkan jälkeen molemmat menivät omiin koteihinsa, eivätkä jatkaneet arkeaan yhdessä.

Seitsemännessä jaksossa kaksikko tapaa ensimmäisen kerran häämatkan jälkeen minigolfin merkeissä, ja pelin aikana keskustelevat kepeämmistä aiheista.