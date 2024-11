Rahanahneeksi leimattu Ensitreffit alttarilla -Jenni kertoo joutuneensa maksajan rooliin Jyrkin rahanpulan takia.

Yksi Ensitreffit alttarilla -kauden kuumimmista keskustelunaiheita on ollut Jennin Jyrkin taloustilanteesta kantamat huolet. Pitkin kautta tuli selväksi, että Jenni koki Jyrkin pätkätyöt ja rahatilanteen haastaviksi.

Keskustelupalstoilla ja somessa on tulkittu, että Jenni etsii itselleen rikasta miestä. Nyt samaan näkemykseen on yhtynyt Jyrki, joka purkaa sarjan viimeisessä jaksossa tuntojaan erosta ja avautuu myös rahatilanteestaan.

– Puhutaanpas rahasta. Jos sanon, että kanssani on turha kuvitella mitään miljoonataloa, se on mielestäni ihan realismia. Mutta se ei tarkoita, ettei minulla olisi unelmia, tavoitteita ja kunnianhimoa.

– Se, että minulla ei ole vakituista työtä, ei pidä paikkaansa. Myyjän työ on vakituinen, mikä minulla tällä hetkellä on. Olen viimeiset kaksi vuotta painanut kahta duunia ja tehnyt opettajan sopimuksia niin, että myös kesältä tulee palkkaa, Jyrki selventää jaksossa.

"Olisi ollut reilua Jenniltä..."

Parille tuli ero, kun Jenni ilmoitti Jyrkille viikko kuvausten jälkeen, ettei haluakaan jatkaa heidän avioliittoaan. Viimeisessä jaksossa Jyrki sanoo, että olisi toivonut, että Jenni olisi kertonut etsivänsä varakasta puolisoa.

– Olisihan se ollut ihan reilua Jenniltä sanoa, että etsii rikkaampaa miestä. Valmista pakettia, asuntoa ja autoa.

– Toki raha on tärkeää, en minä sitä kiellä ja ymmärrän ne huolet, Jyrki sanoo.

"En odota täysin maksaava miestä"

Jenni puolestaan vastasi Ensitreffeillä-vodcastissa vieraillessaan yleiseen kritiikkiin vaurausvaatimuksistaan.

– En lähtenyt etsimään rikasta miestä. En odota mitään täysin maksavaa miestä.

Jenni myös paljastaa vodcastissa myös, millaista puolisoa hän kertoi tuotantoryhmälle etsivänsä.

– Se, mitä sanoin hakuvaiheessa on, että haluan normaalin ja valmiin ja itseäni pidemmän miehen.

– Sen vielä lisään, että toivoin, että olisi vähän vanhempi mies. Just sen takia, että elämän peruspalikat olisivat jo valmiina, että olisi jo tehnyt konkreettisia asioita tulevaisuudensuunnitelmien eteen. On se sitten, että on säästänyt tai mitä ikinä. Mutta nyt sitten kävi näin, Jenni toteaa.

Verotietojen tullessa julkisiksi marraskuun alussa paljastui, että Jennin ja Jyrkin viime vuoden tulot olivat hyvin lähellä toisiaan.

Jenni maksoi pieniäkin kauppalaskuja

Jenni sanookin vodcastissa, että hänessä eivät niinkään aiheuttaneet huolta Jyrkin tulojen määrä vaan aviomiehen täysin erilainen taloudenpito ja rahankäyttö.

– Siinä oltiin päinvastaisia.

Aiemmissa jaksoissa nähtiin, kuinka Jenni vaikutti harmistuneelta siitä, ettei Jyrki maksanut yhteistä ravintolalaskua. Vodcastin haastattelusta kuitenkin selviää, että Jennin rahahuolet olivat arkisempia.

– Se, että ollaan oltu niin vähän aikaa yhdessä ja joutuu itse maksamaan pieniäkin kauppalaskuja, Jenni kuvaa.

Viimeisessä jaksossa nähdyssä kertauksessa myös Jyrki myönsi parin erilaisen suhteen rahaan ja taloudenpitoon.

– Jenni tykkää laittaa säästöön, mikä on toki hieno asia, että hänellä on sitten varaa tehdä asioita ehkä enemmän kuin mulla. Se vois olla ehkä sellainen ainoa asia, joka voisi tulla mieleen, että se voisi aiheuttaa jossain vaiheessa kitkaa.

– Mutta luotan siihen, että Jenni näkee minut ihmisenä ja mulla on muutakin arvoa kuin se raha, Jyrki toteaa kertauksessa.

Ensitreffeillä-vodcastissa Tero Tiittala ja Katri Utula puivat Ensitreffit alttarilla -ohjelman käänteitä. Viimeisessä jaksossa yllätysvieras Jenni vastaa juontajien ihmetystä herättäneisiin kysymyksiin. Katso kaikki ohjelman jaksot MTV Katsomosta.