Ensitreffit-Janne jätti ohjelman kesken syöpäepäilyn vuoksi – kertoo nyt, mitä kulisseissa tapahtui: "Olin itkenyt itsekseni monet itkut"

Ensitreffit alttarilla 2.0 -sarjan 14. jaksossa nähdään, kun Janne kertoo puolisolleen Einolle musertavat uutiset. Pari on tavannut vain pari viikkoa ennen tätä toisensa alttarilla.

– Nyt on ehkä selvinnyt syy sille minun kuumeilulle ja sairastelulle. Ja se ei ole kauhean kiva, mutta tietysti mikään ei ole vielä varmaa. Minulla on huomenna leikkaus ja siitä parin päivän päästä saan tuloksen. Eli minulla epäillään imusolmukesyöpää. Eihän sitä vielä tiedä, mutta jos on, niin hoidot alkavat tosi pian, Janne kertoo järkyttyneelle puolisolleen Einolle.