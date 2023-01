Ensitreffit-Janne joutuu kiireelliseen leikkaukseen ja jättää ohjelman kesken – kertoo puolisolleen ikävät uutiset: "Hoidot alkaisivat pian"

Terveysongelmat ovat vaivanneet ohjelmassa mukana olevaa Jannea jo pitkään. Nyt niihin on mahdollisesti löytynyt erittäin ikävä syy, ja asiaa selvitetään vielä leikkauksella. Janne joutuu kertomaan ikävät uutiset puolisolleen Einolle.

– Nyt on ehkä selvinnyt syy sillä minun kuumeilulle ja sairastelulle. Ja se ei ole kauhean kiva, mutta tietysti mikään ei ole vielä varmaa. Minulla on huomenna leikkaus ja siitä parin päivän päästä saan tuloksen. Eli minulla epäillään imusolmukesyöpää. Eihän sitä vielä tiedä, mutta jos on, niin hoidot alkaa tosi pian, Janne kertoo järkyttyneelle puolisolleen Einolle.