Ensitreffit alttarilla -Artun kritiikki Julian ulkonäöstä järkyttää Ensitreffeillä-vodcastissa. Unelmaparilta vaikuttaneen parin liitto rakoilee jo häämatkalla.

MTV Katsomon Ensitreffeillä-vodcastissa toimittaja Katri Utula ja näyttelijä Tero Tiittanen järkyttyvät ensitöikseen Ensitreffit alttarilla -ohjelman viidettä jaksoa analysoidessaan.

Kumpikaan ei ymmärrä, miten unelmaparilta vielä hääpäivänä vaikuttaneen Artun ja Julian häämatka voi ajautua hetkessä totaaliseen kriisiin.

– Julia on ahdistunut – ja täysin syystä, vodcastissa pohditaan.

Heti Ensitreffit alttarilla -jakson alussa käy ilmi, että Julia on loukkaantunut Artun antamasta ulkonäkökritiikistä.

Artun ja Julian hääpäivä sujui loistavasti, joten kontrasti häämatkaan onkin valtava.MTV / Katja Tamminen

Arttu on arvostellut muun muassa Julian tatuointeja ja hiustenväriä sekä kutsunut tämän olemusta miehiseksi.

– Siis mitä Arttu oikein touhuaa? Katri kysyy.



– Hehän on vasta tavanneet. Eihän nyt tuollaisia voi siellä heittää, Tero jatkaa.

Vodcastissa keskustellaan siitä, onko Julia voinut tulkita Artun sanomisia väärin ja pohditaan, mikä on tällaisen suhteen tulevaisuus.

– Julian tunteet menivät nyt äärilaidasta toiseen tosi nopeasti. Hänessä tapahtui täyskäännös – hän meni ihan kuoreensa.

Entä miksi Elisan keskustelutyyli aiheuttaa Terossa ja Katrissa harmaita hiuksia?

Katrilla ja Terolla on selkeä näkemys siitä, miksi Elisan ja Matin väliltä puuttuu kaikenlainen kosketus.

