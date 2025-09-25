Ensitreffit alttarilla -ohjelman tuoreet parit suuntaavat häämatkalle, jossa etenkin Katrin ja Jannen tilanne huolestuttaa heti. Ensitreffeillä-vodcastissa pohditaan, eroaako kyseinen pari jo ensi jaksossa.

"No katotaan!"

Ensitreffit-Jannen häämatkalla toistuvasti käyttämä lyhyt ja ytimekäs lause toi esiin pariskunnan eroavaisuudet: Janne lähinnä katselee, kun taas hänen morsiamensa Katri ideoi ja toteuttaa.



MTV Katsomon Ensitreffeillä-vodcastissa toimittaja Katri Utula ja näyttelijä Tero Tiittanen kertovat mielipiteensä kyseisen parin häämatkasta.

– Ihan jäätävää settiä oli koko ajan, Katri Utula toteaa.

Parin ongelmat alkoivat jo automatkalla, kun Janne kuuli Katrin lauseet väärin ja alkoi jankata asiasta. Tästä syntyi pariskunnan ensimmäinen eripura.

Jannen ja Katrin häämatka alkaa nihkeissä tunnelmissa.MTV / Katja Tamminen

Seuraavat ongelmat ilmenivät heti häämatkakohteeseen saavuttua, kun Jannea ei huvittanut yksinkertaisesti mikään. Lopulta Katri lähti yksin kylpylään.

– Ryhdistäydy! vodcastissa todetaan ja ihmetellään, miksi Janne oli toivonut rinnalleen rempseää ja menevää naista, jos ei ole valmis tekemään mitään suhteen eteen.

Tero Tiittanen toteaa, että vaikkei Janne ole kylpyläihmisiä, toisen vuoksi on hyvä tehdä hetkittäin kompromisseja.

– Kun nyt häämatkalla ollaan, niin mene nyt sinne kylpylään edes sen kerran lilluttelemaan. Höyrysaunassa voi vaikka torkahtaa hetkeksi, Tero ohjeistaa.

Tästä aiheesta sekä muiden parien häämatkoista käydään kiivasta ja hersyvääkin keskustelua vodcastissa.

Entä onko kellään parilla vielä kunnon läheisyyttä? Tätäkin pohditaan.

Katso osa seksikeskustelusta yllä olevalta videolta.

