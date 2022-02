Ensin rokottamaton hoitaja Maria käskettiin pois töistä, pian nöyrä puhelu maanitteli tuuraamaan sairastuneita – "Sitten muutun taas bioaseeksi"

Marian käsitys on, että hänen työpaikallaan tilanne oli kaoottinen ja henkilöstöpula katastrofaalinen. Hän ihmettelee, miksei voi tehdä työtään normaalisti, vaan ainoastaan paikkaa sairauslomia.

Maria kyseenalaistaa, miten sote-työntekijöiden rokottaminen suojaa potilasta, kun se ei estä sairastumista ja vaikutus tartuttavuuteenkin on heikko.

Absurdi tilanne

Maria ei halunnut ottaa koronarokotteita, koska hänestä rokotteiden hyöty–haitta-suhteet ja niiden teho suhteessa turvallisuuteen eivät ole olleet riittävät. Hän uskoo rokotteen riskinä olevan vakavat haitat, johon suhteutettuna sen teho on heikko.

Maria kertoo, hänestä tuntuu absurdilta, että hän ei saa tehdä työtään rokottamattomuutensa vuoksi, vaikka on terve, kun samalla hänen rokotetut kollegansa sairastuvat koronaan.

Maria on huolissaan siitä, että samalla kun rokotetun henkilökunnan keskuudessa leviää koronatartuntoja pakottaen näitä sairauslomalle, uhkaa rokottamattoman henkilökunnan määrääminen pois tehtävistä vaarantaa potilasturvallisuuden.

Super ja Tehy: Suhtautuminen rokottamattomiin kirjavaa

Ammattiliitto Superista kerrotaan, että tilanne rokottamattoman työvoiman käytöstä on tällä hetkellä todella kirjava.

Monin paikoin rokottamattomat ovat saaneet jatkaa työssään suojavarustein, koska muutoin henkilökunta ei riitä. Jossain paikoissa on alettu vasta nyt selvittämään henkilöstön rokotusten tilannetta.

Superin tietojen mukaan rokottamattomien sijaisiksi on jossain paikoissa otettu kouluttamattomia henkilöitä.

Joissain sairaanhoitopiireissä, joissa hoitajapula on kova, rokottamattomia hoitajia pidetään töissä potilasturvallisuuden takaamiseksi.

– Osa sairaanhoitopiireistä käyttää selkeästi sitä mahdollisuutta työvoimapulaan liittyen. Eikä tämä ole yllätys, sillä me kaikki tiedämme, millainen pula hoitajista on, Kirvesniemi toteaa.

Näin vastaavat sairaanhoitopiirit

MTV Uutiset tiedusteli eräistä sairaanhoitopiireistä, miten paljon niissä on nojauduttava rokottamattoman henkilökunnan työpanokseen.

Suurimman sairaanhoitopiiri HUSin alueella yhä selvitetään sitä, miten kattavasti sen henkilöstö on ottanut koronarokotteet.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan, että 1–2 prosentilla henkilöstöstä arvioidaan olevan raportoimaton tai puutteellinen suoja, ja puutteellisen suojan omaavan henkilöstön käyttö on tarpeen korkeintaan muutamissa harvoissa työtehtävissä.

Vastaava tilanne vaikuttaa olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, josta arvioidaan, että siellä ei juuri jouduta tukeutumaan rokottamattomaan työvoimaan, vaikka selvitykset yhä ovat kesken. Arvio on, että siirtymävaiheessa ja yksittäisissä toiminnoissa asiaa joudutaan miettimään.

Mediassa on uutisoitu, että kuitenkin esimerkiksi Tampereen kaupungilla rokottamattomien hoitajien käyttöä on jatkettu, koska henkilöstöpula vaarantaisi muuten potilasturvallisuuden. Puutteita on esimerkiksi kotihoidossa ja palveluasumisessa.