Hoitajien rokotevelvoite voimaan, yksi palvelukoti jouduttin jo sulkemaan – hoitajaliiton puheenjohtaja: "Yksi tai kaksi pois, niin hommat eivät enää toimi"

Tästä päivästä lähtien sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijä ei aiheuta potilaille ja asiakkaille koronatartunnan riskiä.

– Hoitajapula on niin valtava, että sieltä yksi tai kaksi pois, niin silloin hommat eivät enää toimi.

– Se oikeastaan katkaisi kamelin selän. Padasjoella on kuusi henkilöä, jotka eivät ole rokotetta ottaneet. Me emme heitä voi käyttää nyt sitten, kertoo Päijät-Soten toimialajohtaja Anu Olkkonen-Nikula.

SuPerin Paavola ei osaa arvioida tarkkaa määrää rokottamattomien osalta, sillä luku on voinut muuttua tammikuusta. Määrä koskee kaikkia potilaiden kanssa tekemisessä olevia henkilöitä.

– Sitä lukumäärää on vaikea sanoa tällä hetkellä, koska meillä on käytössä tammikuinen luku. Se on 30–35 tuhatta koskettaen henkilöstöä lääkäreistä laitoshuoltajiin.