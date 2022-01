Hoitajien rokotevelvoite voimaan huomenna – rokottamattomat voivat yhä työskennellä potilaiden kanssa

– Sisäinen ohjeistus on että toimitetaan tuloste esihenkilölle EU:n koronatodistuksesta. Jos on huomattu, että riittävää suojaa ei ole, on mietitty mahdollisuutta sijoittua muihin tehtäviin, kertoo HUSin hallintoylihoitaja Marja Renholm.

"Nämä ovat isoja asioita"

Kolmannen annoksen on ottanut noin 70 prosenttia mutta kaikki kolmannen annoksen ottaneet eivät näy HUSin tilastoissa, sillä rokoteannoksia on jaettu myös muissa rokotepisteissä, kuten kunnissa.

Myös rokottamattomat työntekijät voivat jatkossakin työskennellä potilaiden kanssa rokotevelvoitteesta huolimatta. Lain mukaan työntekijä, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta, on riittävän suojattu, jos hänellä on enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista tehdyn koronatestin negatiivinen testitulos.

Laki sallii myös rokottamattomien työskentelyn potilaiden kanssa

– Laissahan on on vielä niin sanottu varaventtiili. Eli jos on työvoimapula, niin työnantaja voi käyttää myös rokottamatonta henkilöä. Ja vaikuttaa siltä, että joka puolella Suomen on aikamoinen hoitajapula tällä hetkellä. Tietenkin silloin, jos henkilöä ei voida sijoittaa muihin tehtäviin tai hoitajapulaa ei ole, niin palkanmaksun keskeyttäminen on mahdollista.