Pienyritysten tilanne parantunut selkeästi – todellisuus selviää syksyllä: "Nuolaistaan vasta, kun tipahtaa"

Riskejä kuitenkin on.

– Niin kauan, kun tautiluvut ovat näinkin korkeita, on tietenkin epävarmuutta. Monilla on pelko, että rajoitustoimia kiristetään, Pentikäinen sanoo.

Hänen mukaansa kriisi on helpottunut myös useilla koronasta pahimmin kärsineillä palvelualoilla.

Hän huomauttaa, että monet ravintola-alan yrittäjät tuskailevat työvoimapulan kanssa. Työntekijöitä on siirtynyt koronarajoitusten aikana muille aloille kuten kaupan palvelukseen.

Kaikki alat eivät kuitenkaan päässeet koronasta yli. Pentikäinen muistuttaa, että tapahtuma-alalla on edelleen vaikeuksia. Myös ulkomaisista matkailijoista riippuvat yritykset ovat yhä kriisin kourissa, koska kansainvälinen matkailu Suomeen on toistaiseksi hyvin rajoitettua.

Hiusyrittäjillä töitä selvästi enemmän

– Nyt on käynyt samalla tavalla. Keväällä oli jälleen laskua. Töiden määrä väheni selvästi. Nyt kun on kesä, tilanne on parantunut. Töitä tuntuu olevan selkeästi enemmän kuin kevään aikana oli, Pahkala sanoo.