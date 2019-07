Ensimmäiset sankarinallet vetävät viitan niskaansa jo syksyllä – Helsingin pelastuslaitokselle lahjoitetut kymmenettuhannet nallet menevät lapsipotilaille

Lahjoituksina saadut pehmolelut on saatu tällä viikolla lajiteltua ja kymmenettuhannet nallet odottavat pesulle lähtöä Laakson sairaalan vieressä sijaitsevan vanhan pelastuskoulun väestönsuojassa.

Andersson ei uskalla vielä lupailla mitään ajankohtaa sille, milloin nallet saadaan ambulansseihin mahdollisia lapsipotilaita ilahduttamaan. Jatkossa nalle on kuitenkin Helsingin seudun ambulansseissa vakiovarusteena.

– Periaatteessa on tarkoitus, että aina, kun ambulanssiin tulee lapsipotilas, hänelle voidaan antaa lelu. Lelu helpottaa potilaan tutkimista ja vähän hämää myös lasta. Lapselle voi tulla myös hiukan parempi mieli, kun saa jotakin käteen, Andersson kertoo

– Lapselle on harvoin kovin mieluisa tapahtuma, kun hän meidät kohtaa.

Viitat tehdään kierrätysvaatteista

– Me teemme niille sellaisen sankariviitan. Lyödään viitta niskaan ja sitten ilmatiiviisiin muovipusseihin, Andersson kertoo.

Myös viitat on tarkoitus tehdä kierrätys silmällä pitäen. Viitat tehdään pelastuslaitoksen vanhoista vaatteista ja valmiisiin viittoihin painetaan vielä logo.

Nalleprojektissa on tukeuduttu alusta alkaen kansalaisten ja yritysten apuun. Myös nallejen valmistelussa virkatehtäviin on yritys rientänyt avuksi.

Monimuotoinen sankariseurue



– On lepakoita, hirviä, kirahvia, norsua, Andersson listaa.

– Kävin pehmoleluja läpi ja kyllä pehmoleluteollisuudessa varmaan on niin, että se on nalle, mistä tehdään. Nalle on se yleisin, ja koira seuraavana.