Ensimmäisenä maailmassa: Uudenkaupungin autotehdas aloitti ennennäkemättömän auton sarjatuotannon

Lightyear 0 on hollantilaisen Lightyearin sähköauto, joka saa lisävirtaa aurinkopaneeleista, joita on auton pinnassa viiden neliömetrin edestä. Se on samalla maailman ensimmäinen sarjatuotantovaiheeseen edennyt aurinkosähköauto, SEV, solar electric vehicle sekä maailman aerodynaamisin sarjatuotantoauto.