Valmet Automotive tehnyt esisopimuksen aurinkokennoihin perustuvien sähköautojen valmistuksesta

– Julkistimme Lightyear One -mallin prototyypin kaksi vuotta sitten, ja nyt olemme löytäneet erinomaisen valmistuskumppanin ainutlaatuiselle autollemme, sanoo Lightyearin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Lex Hoefsloot tiedotteessa.

Hänen mukaansa Valmet Automotivella on vahvoja näyttöjä osaamisestaan, sillä se on valmistanut sähköautoja jo yli vuosikymmenen ajan.

– Valmet Automotive on erinomainen kumppani prosesseihin, joilla uudistetaan liikenteeseen ja ajoneuvoihin liittyviä ratkaisuja. Me keskitymme sähköiseen liikenteeseen ja akkujärjestelmiin, ja samalla meillä on erittäin vahvaa osaamista autonvalmistajana, kertoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald.