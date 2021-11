Suomessa valmistettavalla sähköautolla yli 700 kilometrin toimintamatka – suunnitteilla sellainenkin malli, jolle riittäisi 1–2 latausta vuodessa

Aurinkopaneeleilla varustettuja sähköautoja alkaa putkahdella markkinoille. Yksi tällainen on Suomessa Valmet Automotiven tehtaalla Uudessakaupungissa valmistettava Lightyear One. Hollantilaisen Lightyearin tulevaisuudessa häämöttää jo auto, jota ei tarvitsisi letkun päässä juurikaan roikotella, kunhan vain päivänpaistetta on tarjolla.