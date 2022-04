Valmet Automotive aloittaa aurinkopaneeleilla varustettujen autojen valmistuksen

Yhtiö kertoo sopineensa keskeisistä ehdoista saksalaisen Sono Motorsin kanssa. Sopimus liittyy Sion-sähköautoon, joka hyödyntää aurinkoenergiaa koriin integroitujen aurinkopaneelien avulla. Tuotannon on määrä käynnistyä Uudenkaupungissa vuoden 2023 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Sion on aurinkoenergiaa hyödyntävä täyssähköauto, jonka koripintoihin on integroitu saumattomasti 456 akkua lataavaa halfcell-aurinkopaneelia.Verkkovirralla täyteen ladatulla akulla ajomatka on noin 305 kilometriä. Aurinkopaneelit tuottavat noin 112 kilometrin matkaa vastaavan määrän virtaa viikossa.