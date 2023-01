Lightyear-aurinkosähköauton valmistus Uudessakaupungissa loppui lyhyeen

Aurinkopaneeleilla varustetun Lightyear 0 -sähköauton valmistus on lopetettu Valmet Automotiven tehtaalla Uudessakaupungissa.

Auton kehittänyt hollantilainen teknologiayhtiö Lightyear on ilmoittanut uudelleenjärjestelystä, jonka myötä yhtiö keskittyy kehittämään uutta, edeltäjäänsä selvästi halvempaa Lightyear 2 -mallia ja lopettaa aiemman mallinsa tuotannon.

Lightyearin tuotanto on työllistänyt Uudenkaupungin autotehtaalla suoraan noin 20 tuotannon työntekijää ja noin kymmenen toimihenkilöä. Tuotanto ehti olla käynnissä vain vajaat kaksi kuukautta, sillä Valmet Automotive kertoi tuotannon aloittamisesta marraskuun lopussa.

Valmet Automotive kertoi aiemmin tammikuussa aloittavansa muutosneuvottelut Uudenkaupungin tehtaalla, koska tuotanto on tänä vuonna vähentymässä. Muutosneuvottelujen piirissä on 2 000 henkilöä. Yhtiön mukaan sopeutustarve on enintään 630 henkilöä. Akkuliiketoiminta jäi muutosneuvottelujen ulkopuolelle.