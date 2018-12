Lappi käänsi alkukauden vastoinkäymiset voitoksi: Lumi muutti brittimedian haukkuman "craplandin" joulun ihmemaaksi – tulossa jopa ennätyssesonki

Crapland, paskamaa. Näin nimitti lumetonta Lappia brittilehti The Sun sivun kokoisessa jutussaan 21. marraskuuta.

Lehti kirjoitti tuhansien brittiperheiden matkustavan joulupukin kotimaahan joka vuosi, mutta tänä vuonna monen ensikosketus Lappiin on voinut olla surkea lämpimän sään ja lumen puutteen takia.

”Selvisimme kohusta säikähdyksellä”



Myös ennätyksiä tehtailtiin



Kärkkäisen mukaan Lappiin on tehty tänä vuonna enemmän charter-matkoja kuin koskaan aiemmin.

– Charter-lentoja meille tulee lähinnä Brittein saarilta mutta myös muualta Euroopasta. 700 koneen määrä on ennätyksellinen Lapin mittakaavassa. Suurin osa koneista on saapunut Rovaniemelle ja Kittilään.

Myös reittilentoja on lennetty Lappiin tänä vuonna ennätyksellinen määrä.

– Sen lisäksi tälle kaudelle on rakennettu lisää majoitusta. Tarjolle on tullut muun muassa eksoottisia lasi-iglun tyyppisiä uusia majoitusvaihtoehtoja.

Turistien käyntikohteista etenkin joulupukin pääpostin ovi on käynyt Kärkkäisen mukaan tiuhaan.

– Napapiirillä on ollut vilskettä pukin pääpostissa ja Joulupukin Kammarilla. Sinne on ennustettu 140 000 asiakkaan käyntiä pelkästään joulukuussa. Sekin on luku, johon ei ole aiemmin ylletty.