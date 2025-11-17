Jos näet kyseistä naista, soita hätäkeskukseen.

Saariselän Kiilopään alueella on kateissa 75-vuotias nainen, tiedottaa poliisi. Hänet on nähty viimeksi 13. marraskuuta Kiilopäällä sijaitsevassa hotellissa.

Nainen on 165 senttiä pitkä ja harmaahiuksinen. Hänellä on silmälasit ja yllään punainen takki, mustat housut ja kengät. Kadonneella on myös mahdollisesti keltapunainen pipo.

Hänellä on mukanaan kävelysauvat.

Jos näet naista, niin ilmoita havainnostasi hätäkeskukseen numeroon 112.

Muista havainnoista voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi, puhelinvastaajan numeroon 0295 466 259 ääniviestinä tai WhatsApp-viestinä numeroon 050 415 5803.