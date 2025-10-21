Joulukuussa 2022 viranomaiset riensivät Kanadan Ontarion provinssissa sijaitsevaan kahden naisen kotiin. Kellarista löytynyt pahasti kylmettynyt ja riutunut poika kuoli pian sairaalassa.

Nyt kaltoinkohtelusta syytetyt kasvattivanhemmat vastaavat teoistaan oikeudessa.

Kanadan yleisradion CBC:n mukaan kahden alkuperäiskansoihin kuuluvan pojan sijaisäidit Brandy Cooney ja Becky Hamber ovat syytteessä ensimmäisen asteen murhasta. Kanadassa rikosnimike tarkoittaa suunniteltua ja tarkoituksella tehtyä henkirikosta.

Syyttäjän mukaan naiset eivät tarjonneet pojan veljelle riittäviä elämisen edellytyksiä.

– Veljekset tarvitsivat pysyvän kodin, jossa heitä olisi arvostettu, rakastettu ja jossa heistä olisi pidetty huolta. Sen sijaan he joutuivat laiminlyöjien huostaan, missä heitä halveksittiin ja kohdeltiin kaltoin, kruununsyyttäjä Kelli Frew lausui oikeudessa.

Kanadan yleisradion mukaan veljekset olivat ennen naisten kotiin siirtämistä eläneet pitkään toisessa sijaiskodissa, mistä he saapuivat uuteen perheeseen lokakuussa 2017.

Syytetyt saivat myös taloudellista tukea veljeksistä huolehtimiseen.

Alla upotus, jossa kerrotaan naisten saamista syytteistä vuonna 2024.

Lastensuojelujärjestö CAS piti naisia potentiaalisina adoptoijina, mutta järjestö ei ollut varsinaisesti tehnyt virallista päätöstä naisten sopivuudesta adoptiovanhemmiksi.

Virallisesti pojat olivat edelleen CAS-järjestön holhouksessa.