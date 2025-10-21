Ensihoitajat löysivät kellarista nääntyneen "kuusivuotiaan" – totuus oli vielä hirveämpi
Kaltoinkohtelu sai pahimman mahdollisen lopun joulukuisena iltana vuonna 2022.
Julkaistu 21.10.2025 21:11
Tommi Forsman
Joulukuussa 2022 viranomaiset riensivät Kanadan Ontarion provinssissa sijaitsevaan kahden naisen kotiin. Kellarista löytynyt pahasti kylmettynyt ja riutunut poika kuoli pian sairaalassa.
Nyt kaltoinkohtelusta syytetyt kasvattivanhemmat vastaavat teoistaan oikeudessa.
Kanadan yleisradion CBC:n mukaan kahden alkuperäiskansoihin kuuluvan pojan sijaisäidit Brandy Cooney ja Becky Hamber ovat syytteessä ensimmäisen asteen murhasta. Kanadassa rikosnimike tarkoittaa suunniteltua ja tarkoituksella tehtyä henkirikosta.
Syyttäjän mukaan naiset eivät tarjonneet pojan veljelle riittäviä elämisen edellytyksiä.
– Veljekset tarvitsivat pysyvän kodin, jossa heitä olisi arvostettu, rakastettu ja jossa heistä olisi pidetty huolta. Sen sijaan he joutuivat laiminlyöjien huostaan, missä heitä halveksittiin ja kohdeltiin kaltoin, kruununsyyttäjä Kelli Frew lausui oikeudessa.
Kanadan yleisradion mukaan veljekset olivat ennen naisten kotiin siirtämistä eläneet pitkään toisessa sijaiskodissa, mistä he saapuivat uuteen perheeseen lokakuussa 2017.
Syytetyt saivat myös taloudellista tukea veljeksistä huolehtimiseen.
Lastensuojelujärjestö CAS piti naisia potentiaalisina adoptoijina, mutta järjestö ei ollut varsinaisesti tehnyt virallista päätöstä naisten sopivuudesta adoptiovanhemmiksi.
Virallisesti pojat olivat edelleen CAS-järjestön holhouksessa.
Poikien asettuaessa naisten kotiin, vanhempi veljeksistä oli kuusivuotias ja nuorempi häntä pari vuotta nuorempi.
Julmaa kohtelua
Syyttäjien mukaan naiset olivat kohdelleet veljeksiä julmalla tavalla. Burlingtonissa asuvaa kaksikkoa syytetään eristämisestä, nippusiteiden käyttämisestä sekä kaltoinkohtelusta.
Poikia oli pidetty lukittuina huoneisiinsa ja heitä oli valvottu kameroilla.
Lisäksi lapsia oli pakotettu pitämään yllään märkäpukuja. Naisten kerrotaan sitoneen poikien vaatteita ja kenkiä näiden päälle siteiden avulla, mistä oli aiheutunut vammoja.
Veljekset oli syyttäjän mukaan pakotettu harrastamaan liikuntaa ja kasvattivanhemmat olivat rajoittaneet poikien syömistä.
Karmea loppu
Kaltoinkohtelu sai pahimman mahdollisen lopun joulukuisena iltana vuonna 2022.
Becky Hamber soitti hätänumeroon ja kertoi pojan lakanneen hengittämästä.
– Palomiehet, poliisit ja ensihoitajat luulivat pienen kellarihuoneen lattialla maanneen nääntyneen pojan olleen kuusivuotias, syyttäjä kuvailee tragediaa.
Poika oli kuolemansa hetkellä 12-vuotias.
Syyttäjän mukaan L.L oli jätetty vesilammikkoon kuolemaan eikä hän enää reagoinut ympäristöönsä.
Kellarihuoneen nurkassa oli ollut valvontakamera. Lisäksi huoneen oven ulkopuolella oli lukko.
Ainoat esineet tyrmämäisessä tilassa olivat syyttäjän mukaan sänky ja roskakori.
Hypotermiasta kärsinyt poika kiidätettiin sairaalaan, missä hän kuoli pian.
Syyttäjän mukaan naiset olivat osoittaneet poikia kohtaan selvää vihaa.
Pärjäsivät paremmin aiemmassa kodissa
Oikeudessa todistaneen aiemman sijaisäidin mukaan veljeksistä vanhempi oli selvästi älykäs, innokas ja sosiaalinen, vaikka hänellä oli myös aggressiivisia taipumuksia.
Pojat olivat olleet Heather Walshin ja hänen miehensä hoivissa hyvin nuoresta saakka.
Sitä ennen he olivat eläneet isovanhempiensa kanssa.
Veljistä vanhemman kerrotaan muun muassa lyöneen, potkineen ja purreen opettajia ja muita lapsia päivähoidossa ja tarhassa.
Telttaretkellä vanhempi veljistä oli tappanut käärmeen, ja aiempi kasvattiäiti Heather Walsh ei uskaltanut jättää poikaa perheen lemmikkien lähelle yksin.
Hän oli aiempien kasvattivanhempien mukaan ollut ajoittain myös hyvin kovakourainen pikkuveljeään kohtaan.
Walsh oli kehottanut lastensuojelujärjestöä järjestämään pojille terapiaa vuosien ajan, mutta CAS-järjestö oli kieltänyt tämän useita kertoja.
Aiemman kasvattiäidin mukaan hän rakasti veljeksiä eikä halunnut saattaa heitä tilanteeseen, jossa poikia olisi siirretty jatkuvasti kodista kotiin.
Villin isoveljen kerrotaan voineen ensimmäisen kouluvuoden jälkeen jo paremmin. Hän oli asettunut turvalliseen kotiin.
Myös pikkuveli oli voinut turvallisessa kodissa hyvin.
Myöhemmin poikien tie kuitenkin jatkui turvallisesta kasvattikodista muualle.
Nuoremman veljen maailma oli järkkynyt, kun poikien tuli aika muuttaa vuonna 2017 Burlingtoniin asumaan nyt murhasyytteessä olevien naisten luokse.
Kasvattiäiti Walsh kertoi oikeudessa kertoneensa uusilla vanhemmille pojista kaiken oleellisen, niin hyvässä kuin pahassa mielessä.
"Olisi yhä elossa"
Aikaisempi kasvattiäiti oli ollut osin mukana poikien elämässä myös uudessa kodissa, kuten adoptiosuunnitelmaan kuului.
Uudet kasvattivanhemmat olivat kuitenkin katkaisseet rouva Walshin yhteydet poikiin hieman ennen vanhemman veljen kuolemaa.
Puolustuksen asianajajat korostivat oikeudessa veljesten käytöstä, CAS-järjestön puuttuvaa tukea. Puolustus keskittyi erityisesti vanhemman veljen käyttäytymiseen sekä siihen, että pojat olivat vastahakoisia asumaan naiskaksikon luona.
Becky Hamberin asianajaja kuulusteli aiempaa kasvattiäitiä Walshia ja totesi pojan olleen ”poikkeuksellisen haastava” tapaus jopa Walshille, jolla oli vuosien kokemus traumatisoituneiden lasten kasvattamisesta.
– Noin voi sanoa, mutta rehellisesti sanottuna uskon, että vaikeampiakin lapsia on olemassa, rouva Walsh sanoi.
Hän totesi myös uskovansa, että veljekset olisivat pärjänneet oikeanlaisessa perheessä.
– Uskon, että jos jokin toinen perhe olisi adoptoinut heidät, poika olisi yhä elossa, rouva Walsh sivalsi.
Oikeuskäsittelyn perusteella poikien terapeutti sekä opettaja olivat ilmaisseet huolensa tilanteesta lastensuojelujärjestölle, mutta huolesta huolimatta poikien annettiin asua naisten kotona vuosien ajan.
