Yhdysvalloissa New Hampshiren osavaltiossa teinimurhaajaa uhkaa jopa 97 vuoden vankeus, uutisoi ABC News.

Eric Sweeney surmasi kesällä 2022 ampumalla isoveljensä Seanin vaimon sekä kaksi veljenpoikaansa, 4-vuotiaan Benjaminin sekä alle kaksivuotiaan Masonin.

Tekijä itse oli tuolloin vain 16-vuotias.

ABC Newsin mukaan nyt 19-vuotiasta nuorukaista uhkaa 97 vuoden tuomio, jos syyttäjien rangaistusvaateesta vähennetään ”alennus”, minkä mies voi saada käyttäytymällä hyvin ja osallistumalla kuntouttavaan toimintaan.

Puolustus puolestaan on ehdottanut 40 vuoden tuomiota. Puolustuksen mukaan Sweeney oli lapsena kärsinyt valtavasta traumasta.

Nuorukaisen äidin kerrotaan vieneen häntä mukaansa ”huumeluoliin”. Sweeneylla kerrotaan olleen äidin toiminnan vuoksi myös häntä kaltoinkohdelleita isähahmoja.

Tapahtuma-aikaan Eric Sweeney asui veljensä perheen kanssa. Sweeneyn Sean-veli puolisoineen oli toiminut pojan huoltajana.

Tekohetkellä Eric Sweeney oli asunut perheen luona kolmen vuoden ajan.

– Pyydämme oikeutta osoittamaan Ericiä kohtaan edes jonkin verran armoa, puolustaja Lauren Prusiner ja Morgan Taggart-Hampton totesivat tapauksen käsittelystä.

– Lapsiin kohdistuvat rikokset ansaitsevat kovimmat tuomiot. He eivät tehneet mitään väärää ja olivat täysin viattomia, syyttäjäpuoli lausuu vaatimuksestaan.

Puolustus ei ole kertonut veriteolle motiivia

Perheen arkea olivat kuitenkin varjostaneet pikkuveljen käytösongelmat, valehtelu sekä perheen asettamien sääntöjen rikkominen.

– Hänen masennuksensa syveni ja hän oli vaarassa menettää turvallisimman kodin, mitä hänellä oli koskaan ollut, puolustus sanoi.

Puolustuksen mukaan Sweeneyn käytös johtui hänen syvästi traumaattisesta lapsuudestaan. Pojan kerrotaan lapsena viettäneen kuusi vuotta kaduilla pyytämässä ohikulkijoilta ruokaa.

– Hän pukeutui risaisiin kenkiin ja murehti, päätyisivätkö hänen hyväntekeväisyysohjelmasta saamansa joululahjalelut myytäväksi huumerahojen hankkimista varten, puolustus kuvaa pojan lapsuutta.

– Neljänkymmenen vuoden minimituomiolla hänellä voisi vielä jonain päivänä olla merkityksellinen elämä vankilan ulkopuolella. Hän rakasti surmaamiaan ihmisiä ja joutuu elämään tekonsa kanssa koko loppuelämänsä, puolustus vetoaa.

Mitään motiivia teolle ei oikeuden asiakirjojen valossa ole saatu.

Kaikki oli hetkessä ohi

Perheen äiti Kassandra teki yötyötä, jotta pystyi hoitamaan kahta poikaansa päiväsaikaan.

Veriteon aamuna äiti laittoi perheelle syötävää ja kuvasi miehelleen videoita leikkivistä nauravista lapsista ja lähetti niitä isälle.

Neljä minuuttia viimeisen videon lähettämisestä Eric Sweeney ampui lapsia ja äitiä päähän. Toisella lapsella oli tekohetkellä päällään dinosaurus-asu.

Tekijä väitti ensin poliisille olleensa kellarissa ja kuulleensa jonkin särkyvän asunnon puolella. Lisäksi hän väitti kuulleensa myös ”poksahduksia” sekä syvän miesäänen.

Tekohetkellä teini-ikäinen Sweeney kertoi löytäneensä veljensä vaimon ja lapset ammuttuina. Sen jälkeen hän oli ottanut vaimon puhelimen, avaimet ja ajanut paikalta.

Lopuksi hän oli soittanut veljelleen, joka oli hälyttänyt poliisin.