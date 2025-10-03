Poliisi epäilee vanhempia puolustuskyvyttömän lapsensa tapon yrityksestä.
Poliisi epäilee alle yksivuotiaan lapsen vanhempia tapon yrityksestä Espoossa.
Länsi-Uudenmaan poliisi sai vajaa kaksi viikkoa sitten tiedon, että lapsen vanhemmat ovat kohdistaneet lapseen väkivaltaa. Lapsi on nyt sairaalahoidossa. Poliisi ei kommentoi hänen terveydentilaansa tarkemmin.
Poliisi kertoo aloittaneensa esitutkintatoimet välittömästi sen jälkeen, kun kuuli tapahtuneesta sunnuntaina 14. syyskuuta muilta viranomaisilta. Poliisi otti toisen vanhemmista kiinni seuraavana maanantaina ja toisen seuraavana päivänä tiistaina.
Kumpaakin vanhemmista on kuulusteltu. Heidät vangittiin kaksi viikkoa sitten perjantaina.
– Osana esitutkintaa selvitämme parhaillaan tarkemmin, milloin ja millä tavalla lapsen saamat vakavat vammat on aiheutettu. Esitutkinnan aikana selvitämme lisäksi esimerkiksi sitä, millaiset olosuhteet perheessä on yleisesti ottaen olleet, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Elina Hult kertoo poliisin tiedotteessa.
Poliisi kertoo pitävänsä tekoa vakavana uhrin puolustuskyvyttömyyden vuoksi.