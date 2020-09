Ensi yönä Ruotsista pääsee Suomeen, marraskuussa matkailijaa voi odottaa kaksi testiä ja karanteeni – näin matkustusrajoitukset kevenevät

Matkustaminen Suomeen helpottuu ensi yönä, kun uudet matkustusrajoitukset astuvat voimaan. Tähän saakka Suomeen on voinut matkustaa rajoituksitta maista, joissa on havaittu edellisen kahden viikon aikana 8-10 koronavirustartuntaa 100 000 asukasta kohden. Ensi yönä tuo ilmaantuvuusluku nousee: nyt tartuntoja voi lähtömaassa olla 25 per 100 000 asukasta. Edelleen rajoitus on silti Euroopan muihin maihin verrattuna yksi tiukimpia.