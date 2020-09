Voisiko Suomeen tuleville matkailijoille tehdä henkilökohtaisen riskilaskurin? – "Ibizalta tuleva bilettäjä, joka tulee Lappiin juhlimaan, on suurempi riski"

– Vähän samaan tapaan kuin Kreikka on matkailijoille laatinut. Lentoyhtiöillä on intressi huolehtia matkustajien turvallisuudesta, hän ehdottaa.

Esimerkiksi yhteismajoituksessa asuva rakennustyöläinen on todennäköisesti riskialttiimpi henkilö kuin konttorityöläinen. Matkailijan riskialttiuteen vaikuttavat esimerkiksi ikä ja se, millaisesta matkasta on kyse.

"Kyllä se on mahdollista, mutta kyllä se maksaakin"

Hallituksen suunnitelman mukaan matkustaminen Suomeen on vastaisuudessa sallittua maista, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on enintään 25 tapausta 100 000:ta asukasta kohti edellisen kahden viikon aikana. Aiemmin raja on ollut 8–10 tapausta.

Yksi ongelmista on Lehtosen mukaan se, Suomeen tulevan matkailijan karanteenia on varsin vaikea valvoa. Toinen on se, että koronatestaamiseen korvamerkitty henkilökunta on muusta terveydenhoidon työstä pois – eli jonot esimerkiksi laboratoriossa pitenevät.