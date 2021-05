Moni maa käynnistää lomasesonkia ja pian turisti voi päästä palmun alle ilman karanteenia – katso koonti Euroopan lomakohteiden rajoituksista

EU-komissio pyrkii julkistamaan kesäkuun puolivälissä digitaalisen koronapassin, joka mahdollistaisi eurooppalaisten matkailun ilman karanteeneja.

Passin avulla matkailija voi todistaa viranomaisille, että hän on saanut koronarokotukset riittävän ajoissa ennen matkaa, käynyt hiljattain koronatestissä puhtain paperein tai saanut immuniteetin sairastamalla koronan.

Varsinkin Etelä-Euroopan suositut turistikohteet yrittävät keksiä väliaikaisratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön jo ennen eurooppalaisten yhteistä koronapassia. Moniin maihin voi kesällä matkustaa ilman pakollista karanteenia, jos on esittää tuore todistus negatiivisesta koronatestistä tai saaduista koronarokotteista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Jos matkalle aikoo lähteä rokotteen turvin, on hyvä muistaa tarkistaa siihen liittyvät säännöt. Moni maa vaatii, että matkailija on saanut molemmat rokoteannokset, ja että viimeisimmästä on kulunut vähintään 14 vuorokautta.

Toinen huomioitava seikka on se, että ulkoministeriö kehottaa yhä välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Suomeen palaajia odottaa myös koronatesti ja kehotus omaehtoiseen karanteeniin.

Euroopan maiden suhtautuminen turismiin vaihtelee tällä hetkellä suuresti.

Kreikka aikoo avata turistikauden ensi viikolla

Kreikka on julistanut virallisesti korkkaavansa matkailukautensa viikon päästä 14. toukokuuta, mutta kevensi kaikessa hiljaisuudessa matkustusrajoituksia jo 19. huhtikuuta.

Kreikkaan matkustavien suomalaisten ei tarvitse jäädä karanteeniin, jos saapuessa on esittää todistus kahdesta koronarokotteesta tai negatiivisesta testituloksesta, joka on otettu 72 tuntia ennen matkaa.

Kreikkaan houkutellaan myös turisteja esimerkiksi Britanniasta, Yhdysvalloista ja Israelista, jotka ovat edenneet pitkälle kansalaistensa rokottamisessa.

Saapuminen on sallittua myös Venäjältä, mutta venäläisturistien määrää on rajoitettu 4000:een viikossa. Venäläisturisteilta edellytetään sekä todistusta kahdesta rokotuksesta että negatiivista testitulosta.

Italiassa ei vaadita enää viiden päivän karanteenia rokotetuilta, testatuilta tai koronan sairastaneilta

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Italian pääministeri Mario Draghi ilmoitti alkuviikosta, että maa aukeaa kansainväliselle turismille toukokuun puolivälissä. Myöhemmin tarkaksi päiväksi on kerrottu 16. toukokuuta. Italiaan toivotaan EU-turistien lisäksi myös matkailijoita esimerkiksi Britanniasta ja Yhdysvalloista.

Italiaankin saapuessa karanteenin voi välttää, jos on esittää rokotetodistus täydestä immuniteetista tai negatiivisesta koronatestistä, joka on otettu 48 tunnin sisällä. Kolmas vaihtoehto on todistus sairastetusta koronataudista. Näin ollen tämänhetkinen vaatimus viiden päivän karanteenista väistyy.

Espanja vaatii testin rokotetuiltakin

Espanjaan suomalaiset pääsevät jo nyt ilman joutumista pakolliseen karanteeniin. Sen sijaan negatiivinen, korkeintaan 72 tuntia vanha koronatestitulos tulee esittää maahan saapuessa, vaikka olisi jo rokotuksen saanut. Testiä edellytetään kaikilta, jotka matkustavat Espanjaan riskimaasta.

Espanjan terveysministeriö pitää listaa riskimaista. 9. toukokuuta koko Suomi on merkitty riskimaaksi. 10.5.–23.5. riskialuetta on koko Suomi, pois lukien Pohjois- ja Itä-Suomi.

Kypros, Malta ja Kroatia maanittelevat turisteja: 55 prosenttia väestöstään rokottanut Malta maksaa turisteille

Kreikan, Italian ja Espanjan lisäksi rantalomalle turisteja houkuttelevat myös Kypros, Malta ja Kroatia, jotka ovat luopuneet tai luopumassa karanteeneista kesän kynnyksellä.

Kyprokselle pääsee 10. toukokuuta alkaen ilman karanteenia, jos on täysin rokotettu tai kolmen vuorokauden sisään negatiiviseksi testattu. Maa on ilmoittanut ottavansa vastaan turisteja 65 eri maasta.

Malta avaa rajansa turisteille 1. kesäkuuta. Maahan saapuvien turistien tulee olla täysin rokotettuja 14 päivää ennen saarelle saapumista tai esittää negatiivinen koronatestitodistus.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Maltan hallitus on luvannut maksaa maan hotelleissa yöpyville turisteille rahojaan takaisin, jos he viettävät maassa vähintään kaksi yötä. Säästöä voi saada korkeintaan 200 euroa, ja summa määräytyy valitun hotellin tason mukaan.

Malta avasi huhtikuun lopulla vasta liikkeitään ja palveluitaan sulkutilan jälkeen, ja rajoituksia puretaan hiljalleen kesäkuun mittaan. Samanaikaisesti se on kivunnut Euroopan rokotetuimmaksi valtioksi, sillä ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut jo yli 55 prosenttia.

Kroatia on luonut liikennevalomallin, jonka mukaan kuka tahansa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n vihreäksi, siis turvalliseksi luokittelemasta EU- tai Schengen-maasta saa saapua ilman mitään todistuksia. Esimerkiksi tällä hetkellä Pohjois- ja Itä-Suomi kuuluvat vihreisiin alueisiin.

Muiden eurooppalaisten turistien tulee esittää koronatestitodistus, joka ei saa olla 48 tuntia vanhempi. Karanteenilta voi välttyä myös rokotetodistuksella, joka todistaa henkilön saaneen toisen rokotteen 14 päivää aiemmin. Myös todistus sairastetusta koronataudista kelpaa.

Sulkutilasta ulos kamppaileva Ranska yrittää avata rajansa kesäkuussa

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ilmoittanut maan avautuvan kansainväliselle turismille 9. kesäkuuta. Tämän sanoman hän suuntasi varsinkin amerikkalaisturisteille, jotka ovat merkittävä turistiryhmä maassa.

EU-kansalaiset, siis myös suomalaiset saavat saapua Ranskaan jo nyt. Kaikilta matkailijoilta vaaditaan todistus negatiivisesta koronatestistä, joka on suoritettu korkeintaan 72 tuntia ennen lähtöä. Karanteeni ei ole pakollinen, mutta paikallisviranomaiset suosittelevat viikon omaehtoista karanteenia, ja uutta testiä sen päätteeksi.

Ranskassa ovat vallinneet kevään mittaan tiukat ulkonaliikkumiskiellot. Ravintolat ja kahvilat saavat alkaa tarjoilla ulkotiloissa 19. toukokuuta.

Tuolloin myös loput kaupat, kulttuuritalot ja museot saavat avata ovensa, mutta ulkonaliikkumiskielto astuu voimaan iltaisin kello 21. Turistien päästessä maahan kesäkuussa ulkonaliikkumiskieltoa myöhäistetään alkavaksi kello 23.

Saksa ja Britannia eivät kaipaa turisteja

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Saksa ja Britannia eroavat aiemmista maista siten, etteivät ne tunnu tähtäävän rajan takaa tulevan turismin aukaisemiseen.

Britanniaan saapuvilta vaaditaan 72 tunnin sisällä tehty negatiivinen koronatesti jo ennen matkaa, vaikka olisi rokotukset jo saanut. Maahan saavuttuaan turistin tulee jäädä kymmenen päivän karanteeniin, jonka aikana tehdään kaksi koronatestiä, toisena ja kahdeksantena päivänä maahan saapumisen jälkeen. Karanteenin aikana tehtävät testit on varattava ja maksettava ennen matkaa.

Testaus- ja karanteenisäännöt voivat myös erota toisistaan matkustaessa Englantiin, Pohjois-Irlantiin, Walesiin tai Skotlantiin.

Tällä hetkellä Britannian kansalaisille lomamatkat ulkomaille eivät ole sallittuja. Pääministeri Boris Johnson on luvannut, että 17. toukokuuta alkaen Britannian kansalaiset pääsisivät jälleen matkoille niin, ettei karanteenikaan palatessa olisi vaadittu. Tarkka ohjeistus ja lista sallituista, liikennevalomallin vihreistä maista julkistetaan myöhemmin. Maassa käykin arvailu kiivaana siitä, mihin maihin Britannian kansalaiset saisivat tulevana kesänä mahdollisesti matkustaa.

Myös Saksa vaatii kaikilta matkustajilta 48 tuntia etukäteen otetun koronatestin ja passittaa saapujan kymmenen päivän karanteeniin. Viiden päivän jälkeen karanteenista voi vapautua, jos osoittaa koronatestillä olevansa terve.

Eri osavaltioilla voi olla omia sääntöjä. Saksa pyrkiikin ensisijaisesti avaamaan maata ensin kotimaiselle matkailulle.

Pohjoismaissa erot valtavia

Neljässä pohjoismaissa suhtautuminen ulkomaisiin turisteihin eroaa suuresti.

Siinä missä kaupunkilomat Berliiniin tai Lontooseen ovat vasta kaukainen haave, Kööpenhaminaan matka voisikin onnistua. Täyden immuniteetin todistavalla rokotustodistuksella Tanskaan pääsee ilman testejä tai karanteeneja, jos on EU- tai Schengen-alueen asukas, ja viimeisin rokote on saatu 14 päivää aiemmin.

Jos rokotteita ei ole saanut, Tanskaan ei välttämättä pääse lainkaan ilman perusteltua syytä. Jos syy on olemassa, matkailijalta vaaditaan enintään 48 tuntia vanha koronatesti. Maahan saapumisen jälkeen on jäätävä kymmenen päivän karanteeniin, jota voi lyhentää neljäntenä päivänä tehtävällä koronatestillä.

Karanteenia ei vaadi myöskään Ruotsi, mutta negatiivinen koronatestitulos on pystyttävä näyttämään rajalla.

Islantiin saavat saapua ilman painavaa syytä vain rokotetut tai koronan sairastaneet suomalaiset. Islanti vaatii maahan saapuvalta alle 72 tuntia vanhan testituloksen kaikilta, paitsi koronarokotuksen saaneilta. Kuitenkin maahan saapuessa testataan kaikki, myös rokotteen saaneet. Maahan saapumisen jälkeen odottaa korkeintaan viiden päivän karanteeni, jonka päätteeksi tehdään vielä yksi koronatesti. Rokotustodistuksen esittäneet vapautuvat karanteenista noin vuorokaudessa.