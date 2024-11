Sami Pajarin äkkipäätös herättää isoja kysymyksiä: "Se olisi ymmärrettävin syy"

– Ei tuo nyt kovin reilulta menettelyltä vaikuta siihen nähden, että he ovat juuri varmistaneet mestaruuden. Kyllä tuo olisi pitänyt eri tavalla hoitaa, Tahko sanoo suoraan.

Ketomaata kiinnostaisi tietää, ovatko Pajari ja Mälkönen keskustelleet mahdollisista ongelmakohdistaan riittävästi ennen kuin tilanne on johtanut tähän pisteeseen.

– Muutoksia täytyy tehdä, jos niihin on perustellut syyt. Minua kiinnostaa kuitenkin, että onko niitä asioita yritetty korjata Ennin kanssa, Ketomaa kommentoi.

– Taustoista ei nyt tiedä, mutta se olisi ymmärrettävin syy, jos henkilökemiat eivät pelaa. Tiedossahan on myös se, että kuljettaja–kartanlukijapari on enemmän neljän seinän sisällä kuin moni aviopari. He istuvat niin paljon samassa autossa, että jos kemia ei pelaa, niin siitä tulee kyllä hampaiden kiristelyä.