Enni Mälköseltä kovaa puhetta tulevaisuudestaan

Kartanlukija Enni Mälkönen tähtää yhä takaisin rallimaailman huipulle. Tällä kaudella Esapekka Lapin kartturina rallin SM-sarjassa toimiva Mälkönen sanoo rallin olevan hänen intohimonsa.

Enni Mälkösen ura rallin MM-sarjassa tuli ainakin väliaikaisesti päätökseen, kun hänen ja Sami Pajarin yhteistyö päättyi viime kauden lopuksi. Pajari kertoi päätöksestään vaihtaa kartanlukijaa kaksikon varmistettua WRC2-sarjan mestaruuden marraskuussa Japanissa.

– Suunnitelmat muuttuivat nopeasti vuoden lopussa, Mälkönen sanoo Dirtfishin haastattelussa kolme ja puoli kuukautta myöhemmin.

Mälkönen, joka oli saanut tiedon päätöksestä jo aiemmin, oli luonnollisesti pettynyt. Päätös oli Pajarin, eikä Mälkönen sitä toivonut.

– Mutta huippu-urheilijana tiedän, että mitä vain voi tapahtua, joten on tärkeää pitää unelmat kirkkaina mielessä ja jatkaa eteenpäin, Mälkönen sanoo Dirtfishille.

– Olen oppinut hyödyntämään kaikki mahdollisuudet ja keskittymään tulevaisuuteen. Sillä ajatusmallilla suuntasin eteenpäin, ja tässä ollaan. Ajamassa taas rallia.

"Ralli on intohimoni"

Mälkönen löysi pian uuden haasteen rallimaailmasta. Esapekka Lapin ura rallin MM-sarjassa tuli päätökseen ja hän päätti lähteä täksi kaudeksi ajamaan rallin SM-sarjaan. Lappi kysyi Mälköstä kartturikseen.

– Olin todella iloinen, kun EP soitti ja esitteli tämän projektin, Mälkönen sanoo.

– Ralli on intohimoni, ja istuminen ralliautossa tuo aina hymyn kasvoilleni. Meillä on Suomessa maailman parhaat erikoiskokeet – paljon vauhtia, mistä nautin eniten.

Kaksikon yhteistyö on alkanut hienosti. Kausi alkoi Tunturirallin kakkossijalla, mutta Savonlinnassa Lappi ja Mälkönen pääsivät juhlimaan voittoa keskimmäisellä korokkeella.

– On ollut upaa työskennellä niin kokeneen ja ammattimaisen kuljettajan kanssa, ja samalla olen saanut lisäarvoa omalle ammattitaitooni. Meillä on ollut todella mukavaa EP:n kanssa.

Takaisin huipulle

Mälkösen ja Pajarin yhteistyö päättyi juuri, kun he olivat tekemässä harppaustaan uudelle tasolle.

Kaksikko pääsi viime kaudella ajamaan Toyotan Rally1-autolla kolmessa MM-sarjan osakilpailussa. Talvella Toyota kertoi Pajarin ajavan vuonna 2025 täyden kauden pääsarjan rallitykillä.

Myös Mälkösen Rally1-unelma elää yhä vahvana. Hän sanoo haluavansa kääntää takaiskun voimavarakseen palatakseen takaisin, minne kuuluu.

– Kärsivällisyys ja sinnikkyys ovat tärkeitä ominaisuuksia urheilijalle, Mälkönen sanoo.

– Urheilu-uralla on aina nousuja ja laskuja, mutta tärkeää on, että oppii kokemuksistaan ja on riittävän rohkea jatkaakseen kaikesta huolimatta itseensä uskoen.

Mälkönen sanoo jatkavansa kovaa työntekoa kohti unelmiaan.

– Kuten olen tehnyt tähänkin asti. Niin kuin sanotaan, ei ole kyse siitä miten kaadut, vaan siitä, miten nouset ylös.