"Ennennäkemätön kuilu kahden eurooppalaisen naapurimaan välillä" – Helena Petäistö ruotii kolumnissaan Ranskan ja Italian poikkeuksellisen rumaa nokittelua

Varsinkin Italian populistihallituksen nokkamiesten julkinen kilpalaulanta julkisuudessa on koetellut koko tammikuun ajan Ranskan johdon hermoja. Sisäministeri Matteo Salvini, Italian muukalaisvastaisen Pohjoisen Liigan nokkamies, joka tuntee selvästi henkilökohtaista antipatiaa Emmanuel Macronia kohtaan, on luonnehtinut Macronia ”hirveäksi presidentiksi”, josta hän toivoo ranskalaisten pääsevän nopeasti eroon.

Mutta vieläkin ärhäkkäämpi ja huomattavasti ahkerin räksyttäjä on ollut Viiden tähden liikkeen johtaja, varapääministeri Luigi Di Maio, sillä hänen porukkansa on jäänyt niin pahasti alakynteen hallituksessa ja niin yksin Euroopassa, että EU-vaalien lähestyessä sen on vallannut paniikki, ja kovaa ääntä on pidettävä jatkuvasti.