Helena Petäistön kolumni: Onko Euroopan koneessa kapteenia?

Euroopan sairas mies?

Nyt Ukrainan sota ja ennen kaikkea Draghin poistuminen näyttämöltä panevat taas kaiken vaakalaudalle. Italiasta uhkaa jälleen tulla Euroopan sairas mies. Maan osuus EU:n Next Generation -paketista, 192 miljardin euron edestä lainaa ja avustusta, on ratkaisevassa roolissa Italian tulevassa menestyksessä tai haaksirikossa. Vaaleista tulee ratkaiseva testi EU-maiden kestävyydelle Ukrainan sodan seurauksien keskellä.

Italian vaalit sattuvat mahdollisimman huonoon saumaan, sillä Venäjän toiseksi suurin eurooppalainen kauppakumppani on erityisen haavoittuvainen. Peräti 83 prosenttia Italian energialähteistä muodostavat öljy, kaasu ja kivihiili, joista merkittävä osuus tulee Venäjältä. Vaikka Italia on pienentänyt radikaalisti venäläisen kaasun osuutta 40 prosentista 25 prosenttiin, hirvittävä shokki on silti odotettavissa. Seuraavan puolen vuoden aikana pelätään 120 000 yrityksen kaatumista ja 370 000 työpaikan menetystä.