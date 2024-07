Ennätyskuumuus huolestuttaa helsinkiläisiä: "Olen ihan kauhuissani"

Edellinen kuukausi oli globaalisti mittaushistorian kuumin ja kaiken lisäksi jo vuoden ajan jokainen kuukausi on rikkonut lämpöennätyksiä toisensa perään, kertoo EU:n ilmastopalvelu Copernicus.

Kysyimme helsinkiläisiltä, miltä lämpö on tuntunut, tekevätkö he ilmastotekoja arjessaan ja millaisia tekoja he puolestaan toivoisivat päättäjiltä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.