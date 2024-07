Tutkija varoittaa: Käsillä merkittävä murrosvaihe, puuta ei välttämättä riitä enää kaikille

Taustalla on metsäalan isoista investoinneista johtuva puun kova kysyntä ja Venäjän tuonnin päättyminen.

– On mahdollista, että korkeampi hintataso on suhteellisen pysyväluonteinen, ja sillä voi olla sitten paljon seurauksia, Itä-Suomen yliopiston projektitutkija Jakob Donner-Amnell arvioi MTV Uutisille.

– Sitä ei pysty kyllä ennustamaan. Toimintaympäristö, jossa me elämme, on niin arvaamaton, että tällä hetkellä hintataso on korkea, Stora Enson aluejohtaja Heidi Hämäläinen toteaa.